工業電腦廠維田(6570)受惠訂單需求復甦及料況掌控得宜，2021年自結合併營收強彈逾4成創高，獲利亦可望同步跟進創高。展望2022年，董事長李傳德認為，雖然零組件缺料狀況略有紓緩，但要全面改善恐怕不如外界樂觀預期快，且下半年供需不平衡狀況可能更嚴重。

問：近2年先是遭逢新冠肺炎疫情，而後面臨零組件缺料、海運缺櫃塞港等干擾生產出貨，2021年營運仍強勁成長的原因為何？

答：2020年營運較2019年新高明顯下滑，主因疫情導致各方面投資急凍，包括歐美客戶需求停滯，許多透過經銷商的專案卡關。2020年下半年後自動化需求尚未明顯復甦，整體供應鏈狀況還好，但從去年2、3月起便開始出現零組件缺料問題。

維田去年營運成長動能強勁、受缺料影響相對較同業小，主要有3個原因。一是相較於規模較大的同業所需量較少，且本來就有較多零組件庫存。二是透過經銷商及佳世達等各種關係，還能調到一部份的料，第三則是從現貨市場購料。

畢竟，所需量能規模越大，受缺料影響就越大，量少在調度上反而相對有彈性。維田的組織靈活度高，採購決策所需時間較短、可迅速彈性因應。如在感覺LCD面板有短缺跡象時，便開始積極購料、提前像經銷商拉貨15、17吋產品，因此受缺料影響相對較輕。

問：目前缺料及塞港狀況如何？是否影響訂單需求？

答：整體而言缺料狀況略有紓緩，但部分CPU及搭配的電源、電源管理IC和幾個較特殊的網通晶片仍然很缺，迄今未見任何紓緩跡象，即使漲價也買不到。主要由於成熟製程的晶圓代工產能供不應求，使得長短料問題便嚴重。

維田目前在中和及深圳廠的合計庫存水位較往年高出1倍，但增幅相較同業並不算多，主要考量庫存也要提列減損，若某些料因使用機率降低而提列減損，即使後續使用可回沖，對財報的衝擊仍不能輕忽，因此長短料亦帶來產品不得不改版的壓力。

缺料並未影響需求、僅是遞延，但缺料無法出貨問題也讓許多公司傷透腦筋。維田整體料況需求滿足度還算高，但部分機種無法保證交期，客戶需求再強也只能繼續等。所幸因專精利基產業，若在維田買不到，在市場上也難買到，這2年來反而因此獲得一些轉單效應。

海運缺櫃塞港方面，目前亦稍微紓緩，但預定時間仍較先前拉長許多，如歐美線從先前的提前1個月拉長至2～2.5個月，若客戶有急單則大多採空運，雖然成本驚人、但風險及變數較低。所幸運費採離岸（FOB）單、由客戶吸收，對維田營運影響相對低。

問：怎麼看今年市況，認為有哪些變數跟隱憂？

答：變數主要有缺料、匯率及運輸價格。缺料仍是目前最大變數，雖然有人樂觀認為在第二季末至第三季會趨緩，但個人看法沒這麼樂觀。雖然隨著新產能陸續開出，可預期零組件未來將供過於求，但下半年可能會出現供需不平衡更嚴重的問題。

同時，工控領域的部分特殊料件可能直接暫停、甚至停產，維田今年已對幾張板卡進行改版因應。至於匯率，預期台幣應不會大幅升值、也不至於大幅度貶值，維持平穩應該就沒問題。而海空運費雖不保證不會再漲，但應會在可忍受範圍，不至於比先前最嚴重時更差。

問：去年為反應成本上漲而二度漲價，目前是否規畫再漲價？

答：目前暫時沒有再調價計畫，現在是希望台幣不要再升值。前2年因同時面對零件漲價及台幣升值2挑戰，幾乎所有零件價格都漲過一輪，因此調價以反應部分成本，但為維護市場競爭力並未完全反映，毛利率相較之下仍有降低2～3％。

目前零件價格部份開始回穩，之所以不考慮第三季調價，亦有評估未來部分零組件若供過於求，可能出現降價拋售狀況，需多方考量未來狀況及報價競爭力。整體而言，合併毛利率希望能以35％為底線。