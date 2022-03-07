小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。受俄烏開戰及聯準會即將升息等因素影響，近期外資不斷從台股提款，但營收成長的高殖利率個股仍受到法人青睞，投資專家也建議，依過去戰事發生時多為股市低點，同時美國升息的衝擊也漸鈍化，在此情況下，建議投資人逢低加碼，具防禦性的高殖利率股是市場共識，也是行情震盪時的選股顯學。

【1】擁高獲利成長、高殖利率 13檔雙高股護體 法人沒落跑

外資持續大提款，造成三大法人上周合計賣超近520億元，具有高獲利成長、高殖利率雙高股，仍是法人青睞焦點，據統計，法人上周買盤不中斷，且去年每股獲利（EPS）年成長逾四成、現金殖利率超過4％，計有晶豪科及華新等13檔受矚目。

【2】長榮國際痛失台灣船務代理業務 營收減半

長榮海運（2603）持續拓展船務代理業務，今年整併到台灣的船務代理，今年1月25日長榮海運董事會決議向長榮國際收回台灣地區的船務代理業務，由於船務代理占長榮國際營收約45％、一年營業額約16.3億元，幾乎占一半的比重，今年長榮國際的營運及財務將大幅縮減。

【3】股神掃貨西方石油9,000萬股

今年以來國際油價飆漲，讓巴菲特再度看好美國能源業前景，光是今年以來就買進超過9,000萬股西方石油（Occidental Petroleum）普通股，總價超過50億美元。

【4】突圍卡組織封殺 俄銀行業投向中國銀聯懷抱

萬事達卡（Mastercard）和Visa兩家國際信用卡組織跟進制裁，6日宣佈停止在俄羅斯業務後，多家俄國銀行隨後宣佈「計畫轉向中國」，開始發放使用中國銀聯支付系統的信用卡。

【5】熱軋價格大漲 鋼廠喜迎旺季

受惠於國際煤鐵礦原料成本高漲、俄烏交戰鋼胚和熱軋供料吃緊，引發歐洲熱軋價格大漲、大陸熱軋流通行情反彈上揚，及歐盟對大陸緊回件祭出反傾銷終裁措施等利多因素助攻，市場預期中鋼（2002）預計3月15日開出的4月和第二季內銷盤價全面看漲。