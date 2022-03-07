烏克蘭危機升高，美股上週五走跌，道瓊工業指數下跌179.86點，跌幅0.53%，那斯達克指數下挫224.50點，跌幅1.66%。法人預期，台股可能受到影響，延續震盪走勢。

因市場憂心俄羅斯對烏克蘭侵略加劇，美股上週五下跌。道瓊工業指數下跌179.86點，跌幅0.53%；標準普爾500指數下跌34.62點，跌幅0.79%；那斯達克指數下跌224.50點，跌幅1.66%；費城半導體指數下跌80.839點，跌幅2.42%。

國內外產業訊息方面，鴻海受惠需求強勁，供應鏈情況較佳，消費智能產品顯著成長，2月營收攀高至新台幣4550.25億元，月增2.08%、年增13.22%，為歷年同期新高。

大立光2月合併營收26.09億元，月減30%，年減19%，為2019年2月來新低；大立光表示，3月工作天數回復正常，整體拉貨動能將較2月成長。

國泰金控受到俄烏戰事波及，認列俄債預期信用損失26億元，不過前2月稅後淨利仍達223.5億元水準。

記憶體控制晶片廠群聯認為，鎧俠（KIOXIA）與威騰（WD）合資工廠發生材料污染事件，影響NAND Flash的供給，預期第2季至第3季傳統旺季需求攀升期間，可能出現NAND Flash大幅缺貨情況，並帶動市場價格攀升。

法人表示，俄烏戰爭尚未看到停火跡象，市場並觀望聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果以及美國2月消費者物價指數（CPI）等數據，預期台股短期可能持續震盪。（編輯：趙蔚蘭）1110307