東南亞好不容易才解除長達兩年的新冠旅遊禁令，無奈俄烏現在又爆發戰事俄人出國不易，加上中國大陸不能出境旅遊之下，使得東南亞觀光業的復甦前景無疑雪上加霜。

為了振興經濟，苦熬兩年鎖國的菲律賓、寮國、柬埔寨以及泰國，陸續都對已打過疫苗的國際觀光客大開雙臂表示熱烈歡迎。最近，印尼宣布將在14日之前，開放巴厘島免檢疫之旅。同時，越南也計畫在15日重新放行旅客入境。

根據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)最新調查，有近3分之2的全球旅遊相關業者認為，2022年全球逐漸大開國門之際，自己的經營狀況將有所改善。UNWTO指出，2021年全球旅遊方面的收入共達1.9兆美元，年增19%。同時，國際航空運輸協會(IATA)也統計，全球總運輸量增加8%，但與疫前2019年相比卻大減58%。

花了兩年時間，東南亞觀光業好不容易學會與新冠病毒共處，但不巧現在又遇到俄烏的軍事衝突事件。由於中國大陸採取對病毒零容忍政策，故該地民眾還是無法隨意去全世界旅遊。因此以東南亞來說，俄羅斯取代中國大陸，成為疫情期間出手最大方的觀光客群。

泰國政府表示，自己的度假勝地普吉島等熱門觀光景點，已明顯看到造訪觀光旅客的不同。2021年11月到2022年2月，這3個月去普吉島近30萬外國旅客中，來自俄羅斯的就有5萬多人，占有率升至17％。

觀光顧問業者C9 Hotelworks表示，若現在各家航空業者沒有取消航班以及發生戰事的話，可能會有更多俄羅斯觀光客來訪。產業分析師也說，中國大陸因疫情無法出國旅遊後，俄羅斯人一直是泰國、越南以及印尼巴厘島等觀光勝地的大戶。

印尼官方資料指出，在澳洲下達當地民眾不能出國旅遊禁令後，俄羅??斯踢掉澳洲立刻躋身為巴厘島最大旅遊國家。根據統計，2020年新冠疫情那一年，還有近7萬名俄羅斯觀光客跑去巴厘島玩。

旅遊產業在疫前占經濟成長高達6成的印尼，在最近戰事爆發前，都把俄羅斯人當成主要座上賓，因為俄人無論在美食、住宿、甚至交通方面的花費絲毫不手軟。但現在，俄國盧布匯價貶至歷史新低，能出國旅行的俄羅斯人數勢必將減少，更遑論還會出手闊綽。

2月，全世界少數幾家尚能定期提供飛往巴厘島的新加坡航空，也宣布無限期暫停樟宜機場與俄國莫斯科主要機場之間的航班。

另外，近期大漲的原油價格，也是造成東南亞觀光業萎靡不振的另項原因。

全球原油供應量約占1成的俄羅斯，正面臨來自西方各國不同的經濟制裁。3月開始，國際油價首次從2014年以來突破100美元大關，美國WTI甚至還衝到115美元，英國布蘭特每桶也逼近120美元。

專家學者指稱，油價現在飆漲至100美元以上，航空燃油成本勢必同步增加。俄烏戰事前，各家航空公司為拉抬業績推出的各項優惠活動，應該也將畫上句號。另外，航空業者可能還會遇到即使有錢也買不到油料的慘境。

還有，在西方各國還有俄羅斯陸續祭出航空領域禁飛令之後，全世界的搭機時間都會增加。粗略估計，每多1小時飛行時間，旅遊方面的花費就會大增1萬到2萬美元間。其中，歐洲和東南亞之間航班，短期內受到的衝擊最大。

近日，芬蘭航空、日航與全日空等航空公司，已陸續取消或改道飛往東京、首爾、上海以及倫敦等地。被新冠病毒折磨兩年的各家航空公司，復甦之路現在又碰上另次大挑戰。