54 points from our @gatorade Player of the Game 🔥 pic.twitter.com/8z1tD1xWbE — Boston Celtics (@celtics) March 6, 2022

就算杜蘭特歸隊第2戰就轟37分，本季也才第4次跟杜蘭特聯手的厄文也拿19分，籃網7日最後仍以120比126不敵地主塞爾提克，原因出在塞爾提克明星前鋒塔圖單場狂飆54分，加上剛從腳踝傷勢復出的傑倫布朗更在最後40秒投進穩住勝局的三分球。

「當你面對聯盟數一數二的那些強隊，更同時面對兩大球星，有著這種競爭強度，那是你從小孩階段就想追求的比賽時刻，」全場投30中16，含三分球投15中8的塔圖表示，「當這種難得機會降臨，你會希望自己可以多投進一些球。」

傑倫布朗在比賽最後40秒投進三分外線，幫助塞爾提克取得121比115領先，杜蘭特下波進攻並未投進，儘管他跟裁判抱怨自己被犯規了，接著塔圖在全場地主球迷歡呼聲中兩罰中1，也超越他原本的本季最高得分51分，最後他再補上兩罰俱中。

厄文整場比賽都遭波士頓球迷噓聲伺候，原因當然是他當年原本允諾續留，卻跟杜蘭特攜手跳槽籃網，更在一場季後賽當中，故意用腳去踩踏塞爾提克中圈LOGO，「這就像一個被分手的女友，希望你傳簡訊給個解釋，我想這也算是種樂趣。」