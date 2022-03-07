情侶間發生爭執是難免的，有時情緒一來，甚至會口不擇言，說出傷害彼此的話語，久而久之只會消耗彼此對感情的信任及耐性，所以在爭吵的時候，還是該保持理性、嘗試溝通，不要一時意氣用事而後悔莫及。

有哪些事在情侶相處之間，真的是再生氣也不能做呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出網友一致認為一旦做了，不僅不能解決問題，嚴重的話可能真的會導致分手的幾件事情。

只能奉勸各位善男信女，如果還想挽回感情或是繼續努力嘗試，千萬不要對情人做出這些行為，否則很可能再也回不去了！

No.10 罵對方不如前任

拿現任和前任比較，或是爭吵時不經意提到「前任都不會⋯」、「前任都怎樣怎樣」，其實是非常不明智的，畢竟每個人的相處方式本來就不同，一直拿兩者比較其實沒有意義。

有時雖然可能是無意之舉，但在對方聽來可是非常受傷的，不僅會覺得自己不如人，甚至還會懷疑你對前任餘情未了，哪天就變成壓死駱駝的最後一根稻草，怎麼被分手的都不知道。

No.9 攻擊家人

情侶交往時，不免和對方的家人有所接觸，很可能需要磨合，在雙方關係最微妙的時候，即使相處起來不那麼自在，也應該彼此尊重包容。

兩個人在一起，就算做不到愛屋及烏，吵架時也該就事論事，千萬不要攻擊、辱罵對方的家人，不僅會讓對方覺得你不在乎他的感受，也會覺得你連做人最基本的教養都沒有，這樣的感情，很容易就會告吹了。

No.8 百般挑剔、否定人格

談戀愛的時候肯定把另一半看得非常重要，對方的一舉一動、一言一行都會牽動自己的情緒、感受，一點傷害都會被無限放大。

如果經常被自己珍愛的人百般挑剔、甚至否定的話，一定會覺得非常受傷，甚至會覺得自己是不是真的這麼糟、這麼一無是處，也會開始否定自己，甚至產生心靈上的創傷，愛也漸漸消磨殆盡，奉勸各位如果還珍惜這段感情的話，千萬不要這麼做。

No.7 不高興就翻舊帳

情侶間吵架最忌諱的就是一不高興就翻舊帳，這樣絕對會是無限循環、沒完沒了，這次吵完、下次還繼續吵，兩人的感情只會原地踏步，沒辦法一起前進。

爭吵的當下應該把問題直接解決，雙方約定好別再重提舊事，才不會有吵不完的架，如果愛著對方又要不斷翻起從前的過錯來爭吵，實在是非常沒必要，更會在兩人之間埋下恐怖地雷。

No.6 嘲諷性能力

有些人在氣頭上為了故意不讓對方好過，就會開始抱怨床事，不斷調侃對方性能力差、技巧不好，惡毒嘲諷快槍俠或死魚樣，還沒開始有感覺就結束了。

雖然一時逞口舌之快一時爽，但其實這樣的挑釁行為真是萬萬不可，只會激怒對方，怒急攻心的狀況下，還真不知道會做出什麼事來，為了自身安全，這樣的話還是少說吧。

No.5 動不動就提分手

很多人很喜歡把分手掛在嘴邊，只要一不順心、吵架，就提分手，看著對方放下身段道歉就洋洋得意、更自以為佔上風。

這樣仗著對方對你的愛意及包容，只會讓人覺得你根本不重視這段感情，把它當成兒戲，不要到時候，對方就真的如你所願，答應提議跟你分手，那就真的後悔都來不及了。

No.4 嫌棄對方沒錢

情侶間最好的關係就是能互相扶持、成長，就算薪資可能不盡相同，沒辦法對等的金錢付出，也能在生活上、情感上給予協助、支持。

如果一吵架就嫌棄對方賺太少、很窮，沒辦法給自己很好的生活，會讓人不禁覺得「到底是跟我的人在一起，還是跟錢在一起？」別怪對方決定乾脆放生，讓你盡情追求財富自由囉！

No.3 公開讓對方沒面子、沒尊嚴

情侶間吵架通常是不看場合的，但如果在公開場合，或是有家人、朋友等外人在的時候，還是記得給對方留面子，不要把場面弄得太難看，最好是先停止爭吵，回去兩人再好好談談。

如果完全不給對方面子，硬是要吵個你死我活、甚至爭個輸贏的話，不僅現場氣氛非常尷尬，對方也會覺得相當難堪，後果可是不堪設想噢！

No.2 拒絕溝通，慣性冷戰

情侶間有意見分歧、發生矛盾的時候，最好的方式就是敞開心胸，把事情攤開來討論，能直接溝通解決是再好不過，但就有些人會選擇沈默，拒絕溝通、甚至使用冷暴力凍傷對方。

但這樣不正面回應、選擇逃避，只會讓另一半一頭霧水、感到疏離，甚至覺得「你不說我怎麼知道？哈囉請問我是你肚子裡的蛔蟲嗎」，不利於感情發展。

No.1 動手動腳，使用肢體暴力

有些人只要一生氣、或是說不過對方時，就會忍不住動手動腳，請記住，使用暴力真的是大忌！不只是情人間，任何關係都是不該被允許的，也常是眾多情侶分手的主因。

如果你的另一半有暴力傾向，常常一言不合就對你動粗的話，請儘早離開他，或是尋求他人的協助，避免憾事發生，可別一直心軟以為對方會改變啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年3月3日至2022年3月2日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『生氣不能對情人做的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」