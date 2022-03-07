謝忻走出與阿翔不倫戀風波後，不論在綜藝或業配都有不俗表現，不過昨（6日）傳出多張上空性感照外流，胸前透視全被看光，讓她心情相當崩潰，對此，負責統籌新書的好友阿樂強調全程都有做好保護措施，拍攝當下都有貼胸貼，並非有走光露點一事。

謝忻日前進棚拍圖文集，由於想拍出不同於以往風格的東西，突破尺度上半身全裸入鏡，沒想到多張性感照因此外流，還疑似有露點照片，好友兼拍攝團隊統籌阿樂表示外流照片是還得與攝影、出版社確認的未挑選毛片，目前正在追查哪個環節出問題，強調若抓到外流者，不排除採取法律途徑。

據悉數天前就有網友討論謝忻外流的性感照，根據《鏡週刊》報導，她早在數天前就發現照片外洩，除了正在追查外流者究竟是誰，還深怕打草驚蛇，一直不敢對外聲張，心情更是低落到連好友關切電話都不敢接，另外根據《自由時報》報導，阿樂指出外流照片都是試拍照，並不會放進書中，更表示拍攝過程有貼胸貼做好防護措施，接著強調：「她又不是性感女星。」

謝忻事發後在臉書PO出與植物合照，表示喜歡窩在院子裡，欣賞著植物們開展著生命力，自己更宛如訓導主任般對它們喊話：「恭喜各位，熬過了漫長的冬季，春天即將到來，請大家打起精神， 冬必為春。人生不也是如此？總有逆境困境，但冬必為春」，雖然完全沒有提及照片外流一事，但不難看出在為自己加油打氣，讓粉絲們看了格外不捨。