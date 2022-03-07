中市民宅發生大火釀6死6傷 慘劇。（民眾提供）

台中市興中街民宅大火釀成6死6傷慘劇，有鄰居感嘆大罵，莊姓屋主改裝41間套房出租，住該大樓的屋主妹妹莊婦平日做環保回收，但根本就是「挑戰環保」，不但樓梯間推滿雜物，居住環境很差，連「大門」也堆得根本無法進出，所有租客平日只能走臨巷到後方，再由「後門」進出，另有「側門」平日都關起來，無人進出。

據了解，75歲莊姓婦人的姊姊是第三手屋主，購買本來是旅館獨棟大樓，改建為41間出租套房，莊婦也住在大樓。在地柳川里長蔡翠碧說，莊女平常撿回收物變賣，推放在樓梯間，鄰居勸她不要雜物，她也不聽，環保局上週五才來清走3車，否則，大火恐會更嚴重。

另有附近鄰居抱怨大罵，莊婦雖然平常做環保回收，其實根本是「挑戰環保」，只要看到路邊有人丟棄雜物、整包垃圾，都直接拿回家再過濾分類，把樓梯間推滿雜物，連「大門」也堆到連租客都無法進出， 平日只能走臨巷到後方，再由「後門」進出、

鄰居也質疑，其實，大樓另有「側門」，但平日都關起來，並無人進出，猜測可能也是堆放雜物、無法進出。