周五美股四大指數皆收黑，台股今（7日）下跌逾150點，以17581.57點開出，隨後跌幅擴大至超過350點，不過賣壓仍止不住，台積電早盤一度下跌超過19元，觸及577元，聯發科重挫逾4%，起初航運鋼鐵仍可撐盤，但開盤10分鐘後翻黑，台股也暴跌逾500點，最低觸及17249.12點，為近三個月新低。此外，美國正在討論禁運俄羅斯石油，消息一出，國際油價布蘭特原油期貨周一（7 日）一度暴漲 18% 至 139.13 美元，連帶拖累台股走勢。

周五道瓊下跌179.90點（或0.53%）收在33614.80點，那斯達克指數下挫224.46點（或1.66%）收在13313.44點，標普500指數收在4328.87點，小跌34.62點（或0.79%），費城半導體指數則下跌80.84點（或2.42%）台積電ADR再殺逾3%，報105.06美元，聯電ADR也挫低近3%，收在9.24美元。

針對台股後市看法，群益投顧副總裁曾炎裕指出，俄軍猛攻烏克蘭，市場寄望多次談判，可以帶來和平曙光，從盤面上觀察，傳產龍頭與利基電子相對強勢，外資概念股較弱，指數在月線多次來回攻防，短線價差投機熱絡，但中長期投資者態度偏保守。