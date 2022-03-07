居高不下的通膨率已經成為美國拜登政府最頭痛的經濟問題，而俄國入侵烏克蘭引爆的國際制裁與供應受阻問題料將使通膨氣焰有如火上添油，美國面臨的經濟衰退威脅也越來越大，但也有部分經濟學家抱持較為樂觀的看法，認為美國目前的經濟實力足以安然度過這場危機。

上周五俄羅斯向位於烏克蘭的歐洲最大核電廠開火，使俄烏緊張局勢進一步升高，據悉美國政府考慮禁止俄羅斯原油進口，市場擔心美國等西方國家如果再加重對俄國的制裁力道，將導致俄羅斯原油出口受阻的情況加劇，上周五紐約期油飆漲8.01美元或7.44%，收在每桶115.68美元，創下2008年9月來新高價；周線大漲26.3%，創下2020年3月以來最大單周漲幅。倫敦布蘭特期油上周五大漲7.65美元或6.92%，收在每桶118.11美元，創下2013年2月來最高價；周線上漲25.49%，創下2020年4月來最大單周漲幅。

天然氣4月期貨大漲6.2%，為每百萬英熱單位（MBtu）5.016美元，周線上漲12.2%。

根據美國汽車協會（AAA）數據，全美汽油平均價格在周日升至每加侖4.009美元，創下2008年7月以來新高。美國的汽油價格正在一路狂飆，現在消費者加油比一周前多付40美分/加侖，比一個月前多付57美分。

油價不斷升高，可能促使民眾轉買電動車，理論上對電動車大廠特斯拉有利，但美國原油價格站上13年半新高，讓特斯拉執行長馬斯克在上周五也忍不住說出了驚人之語，呼籲美國立即提高石油與天然氣產量。馬斯克在推特上表示：「很討厭這麼說，但我們必須立即提高石油與天然氣產量，非常時期需要非常措施。」

●俄烏戰爭開打 美國復甦前景不妙

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，這場大流行病導致嚴重的缺貨缺工和通膨急升，雖然隨著疫情緩解，漲到讓人不安的通膨終將消退，但這不會發生在下個月，甚至到今年夏天也可能等不到，或許需要幾年時間才能看到通膨回落到可以接受的水平。現在，俄國入侵烏克蘭使情況變得更為複雜，一定會導致通膨問題惡化，且持續更長時間。

他表示，拜登總統在其首次的國情咨文中雖然提出了幾個解決通膨問題的措施，而聯準會對於通膨局勢亦高度警戒，但現在並沒有立即的解決辦法，事實上，不管是拜登、還是聯準會都沒有防止價格持續上漲的適當工具。

摩根大通再度上修其油價預測，稱66%的俄羅斯石油正在尋找買家，如果這場戰爭導致俄羅斯原油供應持續受阻，布蘭特油價可能站上每桶185美元。此前該投銀表示，如果俄羅斯原油供應受阻，油價隨便都能站上每桶120美元。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）表示，拜登政府正在研擬如何削減來自俄羅斯的原油進口，同時盡可能減少對全球供應和消費者的影響。另一方面，美國國會正在加速推進一項完全禁止俄羅斯能源進口的法案。薩琪表示，白宮還在與國會討論這項議題。

此前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表態，她「完全贊成」參議院擬禁止俄羅斯石油進口的提案。

根據上周五完成的路透社/Ipsos民調，大約80%受訪的美國人認為美國應該停止採購俄羅斯的石油。儘管切斷俄國原油進口的民意高漲，但拜登政府對此仍然相當謹慎，因為此舉勢必大舉推升美國的汽油價格，使已經創下40年新高的通膨進一步飛漲。

贊迪表示，美國與其他國際能源署（IEA）成員國同意額外釋出6000萬桶戰略儲油（SPR），以抑制油價漲勢，這雖然是正確的做法，但對油價的影響太小。(3-1)