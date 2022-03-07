●油價飆漲=經濟衰退？專家:老公式已不適用

另一派經濟學家主張時代不同，或許這次油價飆升未必會導致經濟陷入衰退。他們認為這次美國消費者應能承受住油價飆漲，油價每上漲10美元就會導致經濟增長回落的古老公式已不再適用。

SLC Management投資策略和資產配置常務董事Dec Mullarkey表示，油價可能要漲到每桶120美元、甚至到130美元，才能真正引起人們注意。現在美國消費者還有很多儲蓄、就業情況良好，經濟具有強大的基礎。

美國勞工部上周四公布，截至2月26日當周美國初次請領失業給付人數周減1.8萬人，為21.5萬人，少於市場預期的22.5萬人，並創下今年初以來的新低記錄。根據上周五公布的最新數據，美國2非農就業人口激增67.8萬人，遠超出經濟學家預期的新增40.3萬人，亦創下去年7月以來最強勁的增長。2月失業率持續改善，跌至3.8%，低於經濟學家預估的3.9%，並創下2020年2月以來新低，強勁的就業數據使市場越來越看好美國經濟終能經得起俄烏緊張局勢、通膨和貨幣政策緊縮帶來的阻力。

目前美國就業人數仍比疫前減少210萬人，但經濟學家預期所有因這場大流行病失去的就業。將在今年第三季回復。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，現在美國消費者用於能源的可支配收入占比較低，能讓錢包感受到壓力的價格點已經升高。

德意志銀行策略師Jim Reid上周出具報告指出，石油的實際價格（經通膨調整後）仍未超過1970年代末或2008年的高峰，現在經濟體的能源密集度較低。他表示，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，油價已經飆升約25%，但他認為油價要比俄烏戰爭爆發前上漲50%，才會導致經濟增長大幅回落，這相當於美國西德州原油價格要漲破每桶135美元，以及作為全球指標的布蘭特原油要漲破每桶145美元，且這樣的高油價還要持續一段長時間，或許一直持續到今年底，才會對全球經濟造成全面影響。

此外，企業信貸與私募股權等另類資產（alternative asset）的投資巨頭阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）執行長羅文（Marc Rowan）上周表示，雖然俄烏危機可能使通膨進一步惡化，但任何隨之而來的經濟放緩都可能使通膨回落，進而緩解央行升息需求。(3-3)