布倫特原油進逼逾10年高點 差點漲破140美元 09:332022/03/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北海布倫特原油（Brent）價格今天飆至每桶近140美元，創下2008年以來最高價，主因市場對俄羅斯入侵烏克蘭可能引發的後果感到憂心。 北海布倫特原油5月交割價在電子交易開盤後不久漲至每桶139.13美元，隨後在接下來的一個小時內小幅回落。 北海布倫特原油2008年曾寫下每桶147.50美元的創紀錄價格。 通膨飆升 今年糧價漲不停 烏克蘭公債價格跌至新低 #北海布倫特原油 #每桶 #40美元 #價格 #2008年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏衝突未解 汽、柴油各調漲0.6元 04:102022/03/07 產業．科技 能源價格走高 CNN：歐美支持烏克蘭的代價在上升 12:562022/03/06 國際 台橡去年獲利拚賺半股本 戰10年新高 10:272022/03/04 財經 台南青鯤鯓蝦乾上市 季節限定美味 04:102022/03/06 地方新聞 特別股韌性高 宜逢回布局 04:102022/03/07 投資理財 小麥期貨或創近60年最大單周漲幅 大米飆2年新高 12:442022/03/04 財經 熱軋價格大漲 鋼廠喜迎旺季 04:102022/03/07 證券．權證 看屋筆記：左營區尚源潭美／尚源天籟(個案＋價格分析) 09:002022/03/06 建案開箱-高雄 瘋搶退役動力電池 04:102022/03/06 專題周報 台橡 去年估賺半個股本 04:102022/03/05 證券．權證 預購客戶反彈 Rivian不漲了 04:102022/03/05 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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