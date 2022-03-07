北海布倫特原油（Brent）價格今天飆至每桶近140美元，創下2008年以來最高價，主因市場對俄羅斯入侵烏克蘭可能引發的後果感到憂心。

北海布倫特原油5月交割價在電子交易開盤後不久漲至每桶139.13美元，隨後在接下來的一個小時內小幅回落。

北海布倫特原油2008年曾寫下每桶147.50美元的創紀錄價格。