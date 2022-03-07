A New York Times team witnessed the moment that civilians were fired upon in Irpin, Ukraine, just outside Kyiv. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/ukdsv7ZfFH pic.twitter.com/Sv6IyYBGcU — The New York Times (@nytimes) March 6, 2022

俄軍加強攻勢，向烏克蘭首都基輔推進，社群網上出現的錄影顯示，俄方砲擊基輔西郊的伊爾平（Irpin），1家人正在逃命，卻不幸遇害的瞬間。

據CNN新聞網和《紐約郵報》（New York Post）6日報導，最近幾天俄軍密集砲擊伊爾平，影片顯示，1名烏克蘭士兵站在一幢建築外，突然就響起震耳巨響，並出現爆炸火光，接著竄出陣陣濃煙。

驚慌失措的民眾紛紛逃離，儘管橋梁受損，但居民仍想盡辦法，設法離開這慘遭戰火蹂躪的地區。在俄軍猛烈攻擊後，只見1名母親和兩個小孩陳屍街頭。雖然躺在一旁的父親一息尚存，但現況不明。

Residents run from Russian shelling in Irpin, near Kyivhttps://t.co/OLwUQ5CwwV pic.twitter.com/PHI5dOPmj8 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 6, 2022

Residents and journalists fled Irpin, a Ukrainian town some 16 miles northwest of Kyiv, after heavy shelling landed on the only escape route used by locals https://t.co/uuS0VqzBHV pic.twitter.com/1484wE2RLM — Reuters (@Reuters) March 6, 2022

據《紐約時報》（The New York Times）報導，烏克蘭為了阻止俄軍攻勢，向基輔推進，事先炸毀這座橋梁。當俄軍周日砲擊時，約有十幾名烏克蘭部隊就在這座橋附近，以協助平民過橋，並幫他們拿行李。

儘管俄羅斯宣稱，並未衝擊平民，但烏克蘭說，已不斷導致民眾傷亡。伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）說，包括兩名幼童和兩名成人在內，1家人就在他眼前喪生。他並表示，在俄軍攻勢下，至少有8人喪生。