3月4日全體上市公司總市值為54兆9,985.82億元，較前周五（2月25日）總市值增加2,559.05億元，周增幅為0.47％。康和投顧預期本周指數將在17,500～18,000點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：高殖利率股、矽智財股、記憶體股、矽晶圓股、Mini LED股、ABF股、汽車零組件股、高速傳輸股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

一、2月份美國ISM製造業PMI為58.6％，較前月增加1.0％，旺季過後製造業增速仍擴大，表示美國製造業上半年有望相對強勁，支撐經濟持續成長 。

二、1月臺灣領先指標綜合指數為138.32，較前月的137.38有所增長，顯示未來經濟有望維持成長格局，提振投資人於市場交易的信心。

三、2月份臺灣製造業PMI為58.8％，較前月上升 2.6％；未來六個月展望指數也續揚5.4個百分點至65.1％，為2021年8月以來最快擴張速度；從數據中可看出臺灣製造業上半年有望淡季不淡，延續強勁格局。