大陸國防和軍隊建設及台灣問題，歷來是大陸總理李克強在政府工作報告中的焦點之一。廈門大學台灣研究院講座教授、海峽兩岸關係研究中心特約研究員鄭劍在《中國台灣網》撰文稱，目前，俄烏衝突正熾，民進黨和蔡英文當局挾洋謀「獨」護「獨」，國際社會對台海安全局勢高度關注，「今日烏克蘭，明日台灣」成為熱議話題，他讀完報告後的心得是：「開展軍事鬥爭，捍衛民族尊嚴」。

鄭劍表示，當前，美國把對華戰略競爭作為國家戰略頭等大事，把中國大陸作為戰略競爭的頭號對手，把中國人民解放軍作為頭號假象敵，以前所未有的力度，大打「台灣牌」，挑撥兩岸對立衝突，威脅台海和平穩定，傷害兩岸人民福祉，衝擊地區和世界和平大局。俄烏衝突爆發前後，美國強行將其與台灣問題和台海局勢掛鈎，調動美軍持續在敏感區域實施霸權巡航、穿越海峽、偵察挑釁、網電暗戰等，操作輿論視聽，製造緊張氣氛，糾集遏華同盟，測試「同時應付兩場戰爭危機」戰略構想。美國挑動俄烏危機衝突的最終目的，亦是為集中力量對付中國大陸搭橋鋪路。

鄭劍表示，政府工作報告要求，新的一年，國防和軍隊建設要堅定地深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹新時代軍事戰略方針，全面加強黨的領導和黨的建設，全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，捍衛國家主權、安全、發展利益。

鄭劍指出，「全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭」的表述特別令人印象深刻。這一表述說明，大陸國防和軍隊建設將既強調「建」又強調「用」。換言之，在百年未有之大變局時代，中國國防和軍隊已不僅局限於「建」的問題，亦會有更多實實在在的「用」。搶險救災是「用」，維和護航是「用」，繞島巡航、警巡驅離也是「用」，打仗更是「用」。實際上，練兵備戰本身也是軍事鬥爭。

鄭劍表示，早在去年12月，大陸國防部發言人總結一年來台海軍事鬥爭時公開透露：解放軍常態環台島組織轟炸機、偵察機、殲擊機等開展巡航，常態抵近台島周邊組織多軍兵種力量聯合戰備警巡，常態在台島附近海空域組織聯合對海突擊、聯合對陸打擊、聯合防空作戰等實戰化演練，實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多、不會少。

鄭劍表示，形勢逼人催人。面對變幻莫測的國際和台海風雲，新的一年裡，大陸國防和軍隊建設將繼續換擋提速。加快後勤和裝備保障建設，深化國防和軍隊改革，加強科技與裝備創新，提高人才和隊伍素質。國防動員體制改革要年內完成，國防教育將持續強化。在快的基礎上，大陸國防和軍隊建設也會做到「穩」，注重依法治軍、從嚴治軍，讓人民軍隊及其各級官兵經得起各種複雜的政治考驗，始終「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」。大陸國防和軍隊建設也會得到地方各級政府的大力支持，軍政軍民團結勢必更加堅如磐石。

鄭劍表示，台灣問題則是中華民族的心腹之患。政府工作報告談到台灣問題時指出，堅持對台工作大政方針，貫徹新時代解決台灣問題總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞應和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。

鄭劍表示，這一表述明確告訴海內外中華兒女，祖國統一大業是現在進行時，和平統一仍是所追求的最佳目標；明確告訴形形色色的「台獨」分裂勢力，在維護一中、反對「台獨」、促進統一的原則問題上沒有任何餘地可以商量：明確告訴心懷叵測的國際干預勢力，中國人民將以包括軍事手段在內的各種方式堅決回擊任何挑戰和挑釁。

鄭劍表示，大家有理由相信，新的一年裡，中國人民解放軍必將以強大的力量、堅決的行動、實戰的標準，堅決回擊和反制「台獨」及國際干預。「台獨」和國際干預有多麼猖獗，軍事反制行動就會有多大尺度，14億中華兒女兒、200萬人民解放軍有足夠的決心和能力迎接挑戰。

鄭劍表示，路遙知馬力，日久見人心。大家也有理由相信，隨著時間的推移，2300餘萬台灣同胞中會有越來越多的人從俄烏衝突、台海較量的鮮活的事實中，認清美國「以台制華」的本質、搬弄是非的伎倆、見死不救的嘴臉；認清民進黨色厲內荏的本質、綁架民眾的用心、誤導欺騙的危害。越來越多的人會認清民族復興、兩岸統一的大事，致力維護兩岸關係和平發展大局，為最終統一作出積極貢獻。

鄭劍表示，新的時代，唯有兩岸共同的意志，才有台海的和平穩定；唯有兩岸同胞的清醒，才有民進黨的知難而退；唯有兩岸軍隊秉持中華傳統武德，才能避免兵戎相見，共同看護好祖先留下的土地、人民和資源。