從2月24日開始，俄羅斯大舉進軍烏克蘭領土後，俄烏衝突目前已來到第11天。根據聯合國最新統計，至少有364名烏克蘭民眾不幸喪命，759位受傷。不過，實際傷亡人數應該還會更多。

美國公共廣播電台(NPR)於美國時間6日報導，俄烏停火協議再次破局，俄羅斯部隊連兩天砲轟烏克蘭南部大城馬立波(Mariupol)，因此，當地民眾疏散計畫也被迫中止。

俄羅斯方面，因部分俄國人不滿總統普丁進軍烏克蘭，在莫斯科以及聖彼得堡等56個城市串聯舉行反戰抗議活動，其中，有約4,300位因此被警方逮捕居留。

以美國為首的西方各國，正積極談判禁止進口俄羅斯石油以及天然氣制裁一事。同時，這些大國也要確保全球其它地區有足夠石油可用。拜登政府擔心，天然氣價格可能會出現巨大變化，不過，若實施能源進口禁令，俄羅斯政府收入將會大減不少。

中國大陸熱門影片共享平台抖音(TikTok)指出，因俄國全力打擊假新聞散布，故暫時禁止在俄國直播節目與上傳新影片。

俄烏衝突迄今，有超過150萬烏克蘭難民逃往其它國家。聯合國指稱，這是二次世界大戰以來，歐洲最大一波難民潮。另外，由於烏克蘭是世界3大糧倉之一，現在的戰事恐怕也會加劇全世界飢餓問題。