美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣之餘，不忘對拜登政府提出「指教」，呼籲美國應承認中國民國台灣的外交地位，外交部對此不評論。針對蔡政府的低調反應，港媒認為，蓬佩奧這句話洩了民進黨的底，本來民進黨政府邀蓬佩奧訪台是要趁機大內宣，最後卻搬石頭砸自己腳。

蓬佩奧應台灣遠景基金會邀請訪台，4日發表公開演說，強調自己只是一介平民，但認為美國政府應立即採取必要且早該採取的措施，做正確且明顯的事，美國應以外交承認「中華民國台灣」是自由主權國家。不過，對於蓬佩奧的呼籲，外交部發言人歐江安表示，蓬佩奧已說明是個人看法，外交部尊重，不做評論。

對此，港媒《中評網》今（7日）報導分析，蓬佩奧力促美國應承認台灣外交地位，結果蔡政府不但沒有大外宣，反而外交部低調回應，稱尊重蓬佩奧個人看法，這完全打臉民進黨過去的主張，更讓綠營和獨派支持者情何以堪。

該評論分析，蔡政府之所以不敢附合蓬佩奧這一席話，恐與俄烏局勢有關，現在美國若要斡旋俄羅斯還須大陸協助，台灣若此時添亂，美國肯定不滿，也加深台海危機。本來民進黨請蓬佩奧是要大內宣用的，但沒想到最後卻搬石頭砸自己腳。