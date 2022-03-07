大學學測成績1日公布，考生準備開始填志願，但一名網友指出，表弟考到滿級分的好成績，家人都慫恿他讀台大醫學系，但他卻不想讀醫學系，反而選了一直嚮往的台大電機系，讓網友讚「忠於自己的選擇」、「沒毛病」。

這名網友在Dcard表示，當初表弟是打算拚台大電機系，結果學測考完，拿到4科60級分的滿級分，結果被家人慫恿去讀醫學系，姑姑還拿著表弟考到滿級分後接受訪問的報紙新聞到處炫耀說自己兒子可以讀醫學系，但表弟根本不想讀醫，他鎖定的目標一直都是衝台大電機。

文一PO出後引起網友熱烈討論，有人支持原PO表弟的選擇，「拜託給我選電機，現在在醫院賣肝領基本工資，能不選醫學系就不要選醫學系」、「現在環境越來越差，還是電機好QQ」、「現在很多醫師都開始拋頭露面當網紅，還是在科技廠趕緊賺到三棟房，果斷退休高歌離席比較好。」有網友還表示，讀什麼科系還是要看自己的興趣及意願，「請他忠於自己」。

但也有網友覺得家人想法是對的，應該讀醫學系，「醫學第一」、「可以台大醫雙主修電機」、「先選醫讀看看，真的不行的話還能轉去電機」、「我就問一句，醫院會倒嗎？醫師就是穩穩做，做越久越值錢，不用煩惱年資被資遣，搞不好未來還能自己開診所」、「110指考榜首好像就是台大電機重考台大醫」。