.@kporzee got his first bucket as a Wizard in no time!



Kuz with the lob, KP with the bucket!#DCAboveAll | @DraftKings Daily Fantasy pic.twitter.com/ME9xvSsv3M — Washington Wizards (@WashWizards) March 6, 2022

先前從獨行俠跳槽過來巫師的「波神」波爾金吉斯，7日總算克服右膝痠痛傷勢，首次穿上巫師戰袍登場，隨即貢獻全隊最高25分，且有5籃板、2火鍋，搭配庫茲馬也有23分、8助攻與5籃板表現，兩人攜手帶領巫師133比123轟垮來犯的溜馬。

打完前3節，巫師取得96比87領先，可是溜馬隨即追上，打到最後1分35秒，布羅格登兩罰俱中，幫助溜馬追成121比124，幸好波爾金吉斯馬上完成補扣，艾許史密斯也在最後50秒投進18呎的跳投，重新幫助巫師擴大領先到7分。

希爾德在暫停過後馬上幫助溜馬投進兩分，可惜接下來溜馬4罰中3，反而擴大領先到8分，希爾德再次想要搶投，卻遭庫茲馬火鍋伺候，波普最後22.5秒兩罰俱中，確定這場比賽勝利到手，也讓波爾金吉斯的巫師首秀順利以贏球收場。

這是波爾金吉斯自從1月30日之後的首度出賽，巧合的是，他穿獨行俠球衣的最後一戰對手也是溜馬，同樣是贏球收場，巫師除了波神與庫茲馬都轟破20分，波普也拿19分，艾許史密斯13分、9助攻與7籃板；溜馬以布羅格登27分最高，畢塔德茲也有20分。