晶圓代工廠台積電今天股價持續走跌，早盤一度滑落至新台幣577元，市值跌破15兆元關卡。

烏克蘭危機升高，美股上週五走跌，道瓊工業指數下跌179.86點，跌幅0.53%；那斯達克指數下挫224.50點，跌幅1.66%；費城半導體指數下跌80.839點，跌幅2.42%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在105.06美元，下挫3.73美元，跌幅3.43%。台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣577元，下跌18元，市值縮水4667億元，滑落至14.96兆元，影響大盤指數約150點。

美系外資看好台積電N3e製程生產良率進步，量產時間可能從2023年第3季提前至2023年第2季，並有利接獲英特爾更多的中央處理器CPU委外代工訂單。法人表示，烏克蘭局勢發展將持續影響國際股市表現，並牽動外資動向，也將連帶影響台積電後續股價走勢。（編輯：趙蔚蘭）1110307