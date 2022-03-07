烏克蘭局勢不穩俄遭制裁 日經指數早盤重挫逾3% 09:592022/03/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京股市基準日經225指數今天早盤崩跌逾3%，主因市場對俄羅斯入侵烏克蘭，以及各國與企業相繼對俄國實施更多制裁感到擔憂。 日經225指數挫跌787.97點或3.03%，來到25197.50點。東證股價指數下挫53.69點或2.91%，來到1791.25點。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110307 烏俄衝突 第3輪談判預定7日登場 研究：每天花43分鐘做這件事 能助預防7種癌症 #早盤 #3% #日經225指數 #03 #25 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 303大停電飽受國人批評 學者提出兩疑點 14:192022/03/06 生活 《商情》天膠低產期 大阪OSE漲近一年新高、新加坡SICOM周漲逾4% 13:492022/03/06 財經 占星預測3／7～3／13運勢 3星座旺到讓人嫉妒 06:302022/03/06 運勢 《專訪》需求復甦訂單旺 維田擴產停看聽(3-3) 08:182022/03/07 財經 《專訪》維田3大版圖布局 築雙位數成長基石(3-1) 08:182022/03/07 財經 俄軍遭擊落的Su-34戰機飛行員被俘 曾與普丁合照 20:582022/03/06 軍事 基進黨辦306大屠殺紀念會 杏仁哥抗議爆推擠衝突 17:152022/03/06 政治 NBA》勇士3場被轟375分 柯瑞：我們必須立即振作 08:242022/03/07 體育 聲援塞瑟夫 富邦擒領航猿奪3連勝 04:102022/03/07 運動天地 台中惡火下調6死原因曝光 疑寵物羊被燒成焦屍慘死 08:442022/03/07 社會 唐綺陽分析3／7~3／13運勢 射手工作受稱讚 雙子開啟正財運 07:002022/03/07 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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