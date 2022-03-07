東京股市基準日經225指數今天早盤崩跌逾3%，主因市場對俄羅斯入侵烏克蘭，以及各國與企業相繼對俄國實施更多制裁感到擔憂。

日經225指數挫跌787.97點或3.03%，來到25197.50點。東證股價指數下挫53.69點或2.91%，來到1791.25點。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110307