立院召委選舉結果出爐 藍綠各八席 09:472022/03/07 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為今年1月立法院臨時會續審今年度中央政府總預算案，但在表決時一度傳出政府將宣布開放日本福島5縣食品，國民黨立委憤而占領主席台，黨團總召費鴻泰（中）揚言，只要通過就發動倒閣。（資料照／張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院八大常設委員會今天舉行召委選舉，國民黨與民進黨各自拿下八席召委，也就是無論執政黨或在野黨在八大委員會都將有排案權。 內政：張宏陸（民）、鄭天財（國） 外交：羅致政（民）、江啟臣（國） 經濟：邱志偉（民）、謝衣鳯（國） 財政：沈發惠（民）、羅明才（國） 教文：賴品妤（民）、林奕華（國） 交通：林俊憲（民）、洪孟楷（國） 司法：黃世杰（民）、陳以信（國） 衛環：賴惠員（民）、林為洲（國） 國民黨中常委選舉 傅崐萁衝最高票 國民黨台南市長人選難產 中央該聽地方黨公職聲音 #召委 #委員會 #國民黨 #民進黨 #立法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨培訓青年 小英邀參與選舉工作 04:102022/03/07 政治要聞 傅崐萁第一高票當選中常委 專家5點分析說分明 18:302022/03/05 政治 台南子弟陳以信勤跑37區 稟鄉親選市長 21:282022/03/06 政治 蓬佩奧一句話 港媒：洩了民進黨的底 09:262022/03/07 政治 承認能源政策錯誤 04:102022/03/06 時論廣場 舉辦營隊 蔡英文邀年輕人加入民進黨投入年底選舉 18:092022/03/06 政治 搶救電力 空汙來襲 林明溱嗆2024換人做 04:102022/03/06 政治要聞 林佳龍稱民進黨北市24年選不贏要反省 遭段宜康3句話狠酸 08:092022/03/06 政治 屏東宣傳車疑停公車停靠區 鍾佳濱團隊道歉 04:102022/03/07 地方新聞 傅崐萁第一高票當選國民黨中常委 創全黨四屆以來最高得票數 17:022022/03/05 政治 中時社論》 台海和或戰 球在民進黨手中 20:312022/03/06 中時社論 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。