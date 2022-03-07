立法院八大常設委員會今天舉行召委選舉，國民黨與民進黨各自拿下八席召委，也就是無論執政黨或在野黨在八大委員會都將有排案權。

內政：張宏陸（民）、鄭天財（國）

外交：羅致政（民）、江啟臣（國）

經濟：邱志偉（民）、謝衣鳯（國）

財政：沈發惠（民）、羅明才（國）

教文：賴品妤（民）、林奕華（國）

交通：林俊憲（民）、洪孟楷（國）

司法：黃世杰（民）、陳以信（國）

衛環：賴惠員（民）、林為洲（國）