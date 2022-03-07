「印度神童」阿南德針對俄烏戰爭又有最新預言，他認為俄烏兩國開戰已損害全球經濟，未來每一個國家都必須小心政治衝突，因為今天是烏克蘭，明天可能就是世界上任一個國家，雖然現在爆發第三次世界大戰的可能性不高，但2029至2032年還是有一觸即發的風險，呼籲全世界要小心新冠疫情變化、地緣政治及能源危機。

阿南德近日於個人YouTube頻道《Conscience》中表示，這場戰爭並非單純俄羅斯和烏克蘭之間的戰事，這場衝突為許多國家人民帶來痛苦，世界將不得不承受重大衝擊，他認為，烏克蘭將會在這場戰事中，變成像阿富汗一樣戰亂頻仍的國家，烏克蘭人的處境會非常艱辛，變得無所適從，且會慢慢變得貧困，甚至出現販賣兒童、竊盜等，「這是一個令人憂心的情況」。

阿南德指出，若世界都不伸出援手，烏克蘭就會慢慢地往這個方向前進，所以我們必須有意識地避免政治衝突。以及成為受害者，「因為我們都是地球的一份子」，今天是烏克蘭，明天可能是世界任何一個國家，也可能是任何特定的對立國家，一不小心可能整個世界一起開戰。

阿南德說，俄烏之戰已損害全球經濟，對每一個人都有深遠的影響，自卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）開始運行後，會和所有行星卡在一起，猶如一把鑰匙卡在軸心上，以星象來說，會對世界政治局勢產生非常強烈的衝擊。

阿南德預言，3、4月的地緣政治肯定會變得更危險，危機可能進一步升級，不過可以確定此時並不會發生任何世界大戰，發生第三次世界大戰的可能性很有限，但2029到2032年確實有爆發世界大戰的風險，屆時許多國家可能會開戰，進而改變世界的政治版圖。

阿南德也提醒，新冠疫情、地緣政治及能源危機，是全世界正在面臨的3大課題，所以要更加小心。

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