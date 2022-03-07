大陸戲劇女神孫儷出道多年，憑著亮麗外表與自然演技獲得觀眾矚目，於2011年演出古裝電視劇《後宮甄嬛傳》後攀向事業巔峰，成為家喻戶曉的知名女星。而人氣不斷飆升的孫儷，近日也接下知名精品代言，並在微博上曬出一張「2004和2022」的照片，吸引大批網友熱議。

孫儷近期接下知名精品Valentino的品牌代言人，拍攝一系列品牌形象照，也在近日出席的公開活動，並在活動結束後於微博上曬出照片，表示「2004和2022」。而照片裡除了她還有另一名女星關曉彤，原來兩人在2004年剛出道時就曾合作過，當時的孫儷只有22歲，而關曉彤年僅7歲，如今時隔18年再度於公開場合中相遇，讓她們感到相當新奇，因此PO照紀念這個經典的時刻。

不過，照片中除了關曉彤由小女孩變成24歲的女人外，現年39歲的孫儷幾乎沒有太大的變化，皮膚同樣光滑膨潤，只多了點成熟的韻味，令網友看到後都忍不住紛紛留言「2004年關曉彤才7歲」、「她長大了，妳也沒變老」、「兩位美女」、「姊姊的腿一樣絕」、「這問這是春天派來的天使嗎？」、「姊姊美貌依舊，當真是連歲月都格外疼惜熹貴妃呀」、「都是美女」、「哈哈孩子都長大了，儷姊還是一如既往的美麗動人」吸引網友熱烈討論。

孫儷曬出18年前與關曉彤的合影。（圖／微博@turbosun ）

孫儷與關曉彤於公開活動中再度同框合影。（圖／微博@Valentino）