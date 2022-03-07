烏俄戰火進入第12天，全球股市遭砲轟，台股今重挫逾400點，聯發科(2454)開低重挫，大跌約4%，摔下千元大關、最低觸975元，股價創近3個月新低，位居所有均線之下，技術面轉弱。

聯發科股價受到烏俄戰事衝擊，今開盤即摔下千元大關，若就基本面來說，聯發科基本面無虞，在旗艦天璣9000銷售優於預期下，第一季營運將呈現淡季不淡，惟基本面依舊不敵烏俄戰事利空。

歐美國家持續加重制裁俄羅斯行列，據悉，繼台積電出手後，聯發科也發信給客戶以及合作夥伴，禁止含有旗下晶片的裝置出口至俄羅斯。聯發科表示，公司一向恪遵所有適用的法律規範及新的出口管制規定。

聯發科預計將在10日公布2月營收表現，聯發科看好首季5G智慧型手機晶片出貨增加，以美元兌新台幣匯率1比27.7來計算，聯發科預估第1季營收將落在1312億至1415億元之間，與去年第四季相比，約成長2%至10%，與去年同期相比，則成長21%到31%。