民進黨新北市黨部主委、新北市板橋區議員何博文今召開記者會，宣布不參選下屆議員，「包括前進國會在內，都是我可能的選項之一」，並交棒給服務處主任黃淑君。

今湧言會要角立委王定宇、趙天麟、北市議員阮昭雄、新北市議員張志豪等人陪同何博文召開記者會。

何博文指出，經過幾番沉澱思考，他決定不參選下屆議員，將重要的職務空出來，留給更年輕的世代，未來充滿可能性，「包括前進國會在內，都是我可能的選項之一」。

何博文說，栽培年輕人是民進黨深植的DNA，黃淑君在地紮實的服務，相信許多鄉親對她並不陌生。

何博文表示，他要感謝鄉親支持，讓他在一級戰區板橋兩度高票當選，一次最高票，另一次遇到韓流強襲仍挺住綠營第一，人民的厚愛讓他戰戰兢兢、不敢怠慢，平時就如選舉時勤跑經營地方。

何博文指出，2012年立委選舉，明知不可為，也勇敢接受蔡英文主席徵召參選淡水區立委開疆闢土，雖然功敗垂成，但勇敢挑戰不一樣的人生，之後為了黨內團結，轉戰板橋參選議員，從基層繼續打拚深耕，從基層繼續打拚深耕，為人民服務，強力監督市政、努力爭取建設。

何博文說，經過這麼多歷練，是時候該為人民、土地做出更多貢獻，發揮更多能量的時候。