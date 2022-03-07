近日天氣變化大，忽冷忽熱對慢性病患及免疫力較弱者，都易促使疾病發作，像是俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹就會趁虛而入。尤其對年長者來說，帶狀泡疹發作時不但疼痛感令人難以忍受，要是長在高危險地帶，後遺症更不容小覷。

●甚麼是帶狀皰疹？

帶狀皰疹是水痘帶狀疱疹病毒(Varicella-Zoster virus)感染所造成的疾病，通常是因患者小時候曾感染水痘，痊癒後病毒並未根除，反而潛藏在背根神經節中。只要患者年紀大了或是免疫力下降時，就會再次復發，並以帶狀疱疹的形態表現出來。

台大醫院神經部楊智超醫師指出，帶狀皰疹發病時，患者身上有感覺神經分佈的區域，就會先有一陣陣抽痛、麻木感，接下來就會在抽痛的皮膚處長出紅斑，再逐漸形成水泡。

由於人體感覺神經在體表分佈約成一帶狀排列，所以這些水泡的分佈也就會成一帶狀。最常出現的位置是胸部、背部，其次就是臉上三叉神經分佈的區域，而頸神經及腰神經分佈的位置雖然較少，但也都是帶狀皰疹出疹的區域。

●皮蛇長成一圈會致命？醫曝：長這兩處更危險

外傳當皮蛇長成一圈之後，患者就會死亡，對此，腦神經內科林志豪醫師指出，大部分的皮蛇其實都長在單側，很少會長在兩側。但的確有極少數免疫功能相當差的人，身體兩側都長出水泡，代表患者本身就重病、免疫力極低，身體機能容易惡化而走向重症。

林志豪醫師強調，當帶狀皰疹發作時，出現的位置也影響病程。要是長在頭部和下體處，對患者來說更危險。例如水泡出現在肛門附近會引起大小便失禁；若長在頭部如眼睛周圍，嚴重的話導致失明、長在耳朵周邊傷害聽力也恐失聰，都要特別注意。

帶狀皰疹。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●50歲以上是帶狀皰疹高危險群

醫師指出，幾乎所有超過 50 歲國人都暴露在罹患帶狀疱疹的風險中，除了這個族群大概都得過水痘之外，免疫力隨年齡增長而降低也是關鍵。

奇美醫學中心皮膚科侯源裕醫師指出，臨床數據顯示，到了 85 歲，約有 50%的人會出現至少一次的帶狀疱疹。此外正在感冒、長期壓力大、工作太累、手術、罹患癌症接受化學或放射線治療、紅斑性狼瘡接受免疫抑制劑治療、器官移植、愛滋病…等狀況者，也較容易產生帶狀疱疹。

要提醒的是，懷孕的孕婦要避免接觸帶狀皰疹患者。醫師指出，孕婦若感染水痘病毒，約有10 %胎兒也會受到感染。

帶狀皰疹。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●帶狀皰疹會傳染嗎？治療與預防方針

侯源裕醫師指出，若能早期診斷帶狀疱疹，並在72小時之內投予抗病毒特效藥的話，可以有效抑制病毒增殖、減輕神經痛並有助於縮短病程。

至於皮膚水泡要避免磨破，一旦形成傷口要以抗菌藥膏定期換藥，否則恐遭細菌感染導致蜂窩性組織炎。另外低能量雷射，對傷口及疼痛有相當的助益。

此外，帶狀皰疹會透過飛沫、體液等途徑傳染，發病前2～3天一直到傷口結痂前，傳染力最高。 因此沒有得過水痘者，在照護帶狀皰疹患者時，要避免接觸到患者的飛沫或水泡與傷口等處的體液。

施打帶狀疱疹疫苗可預防並降低患病風險，建議年長者、常輪班、熬夜、糖尿病等慢性病患者要多提高警覺。若是感覺身體某一側灼熱、抽痛或酸麻，又伴隨倦怠、頭痛、發等感冒症狀，就要盡早就醫，掌握黃金確診治療期，才能有效縮短病程。