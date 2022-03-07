台東2名男子在 富山保育區內違規採捕，海巡人員當場緝獲。（第一三岸巡隊提供）

台東2名男子昨天晚上持魚槍在富山保育區違規採捕，海巡署東部分署第一三岸巡隊獲報，前往現場，當場查獲違規採捕相關器具及龍蝦、魚、貝類漁獲物，全案將依違法漁業法規定函送。

昨天晚上8點30分接獲富山保育區保育員通報，在富山保育區風箏岩前方岸際疑似有民眾違規採捕水產動植物，經派遣線上巡邏組前往現場，發現2名男子形跡可疑，經查核身分後為台東縣民田姓及黃姓民眾，且當場查獲違規採捕工具手拉式魚槍2支、龍蝦2隻、魚類4隻及貝類2顆，經詢問民眾均坦承不諱；全案依違反漁業法第9條規定，函送台東縣政府裁處。

海巡署第一三岸巡隊表示，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告之保育禁漁區，違者將依漁業法法規處以3至15萬元罰鍰，民眾切勿於此處違規以任何器具採捕水產動植物以避免觸法；並呼籲民眾若於海上或港區、岸際有發現不法情事，請隨時撥打本署118免費服務專線，海巡署將竭誠提供服務。