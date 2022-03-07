烏克蘭今天將要求國際法院發布緊急裁決，下令俄羅斯停止入侵，稱莫斯科為這場攻擊辯護的理由是基於對種族滅絕法的錯誤解釋。

儘管國際法院（International Court of Justice, ICJ）的裁決具有約束力，各國普遍都會遵循，但沒有直接的執行方式。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，俄羅斯必須採取「特別軍事行動」，以「保護（在烏克蘭東部）遭受霸凌和種族滅絕的人」，也就是那些以俄語為母語或只會說俄語的民眾。

烏克蘭向國際法院提告，主張種族滅絕的說法並不屬實，在任何情況下都不能為入侵提供法律依據，並根據1948年「防止及懲治滅絕種族罪公約」，對俄羅斯提起訴訟。

「國際種族滅絕學者協會」（International Association of Genocide Scholars, IAGS）上週發表聲明說，蒲亭「盜用和濫用種族滅絕」一詞。

國際種族滅絕學者協會主席歐布萊恩（Melanie O'Brien）告訴路透社：「完全沒有證據表明烏克蘭正在發生種族滅絕。」

俄羅斯駐海牙大使館並未立即回應路透社對有關這起訴訟的提問。

國際法院可以在幾天或幾週內下令採取快速的「臨時措施」，以防止情況惡化，接著再進行審理，或研究其是否具有審判權。

俄羅斯2014年兼併克里米亞（Crimea）後，烏克蘭向法院尋求臨時措施，國際法院下令雙方不得使爭端進一步惡化。

國際法院今天上午10時（格林威治時間上午9時）將就俄烏有關種族滅絕指控舉行聽審，俄羅斯預計將於明天做出回應。