為因應有機及友善栽培需求增加，及減少病蟲害防治資材施用，行政院農業委員會桃園區農業改良場水稻研究團隊自2000年率先以生育強健及米質優良之水稻品種為親本進行雜交，再將雜交後代持續以有機栽培方式進行選育，歷經11年努力，終於成功育成產量穩定、可適應有機栽培、對稻熱病具中等抗性以上之新品種「桃園6號」。該品種米質優良，米粒心腹背白均優於對照品種「臺稉9號」，並帶有淡淡芋頭香味，食味品質佳，可成為農友種植新選擇。

桃園6號之母本為臺稉4號，父本為臺稉14號，雜交後以混合法進行分離世代選拔；2014年選拔優良單株，經觀察試驗、產量比較試驗篩選，2019年推薦桃園育10310605號參加區域試驗及各項特性檢定，其區域試驗第1期作平均產量每公頃5,746公斤；第2期作平均產量每公頃5,449公斤。綜整各項試驗結果，其表現均極為優異，於2021年7月23日經命名審查會審議通過，核定正式名稱為水稻品種桃園6號。

桃園場表示，桃園6號為自有機栽培田選育出之中晚熟品種，具有產量穩定、適合有機及友善栽培、稻熱病具中等抗性、米飯有芋頭香味及米質佳等特點，且自2022年第1期作開始，於桃園場設立原原種田，加速優良種子繁殖。此外，本年度將於轄區內挑選數個有機或友善栽培田試種，並於收穫期前辦理示範觀摩會，供一般農民、稻米產銷班、稻米產銷契作集團產區或大專業農栽培之參考。

桃園場期望該新品種推出，除了提供農民多元選擇之外，並可減少化學資材投入及碳排放，以減輕農業生產對環境之衝擊；亦可較慣行栽培減少肥料用量20%，具穩定產量、提升稻米品質及增加農民收入等效益，符合當前農糧政策，增加有機及友善栽培面積，以及減少化學農藥用量之目標。