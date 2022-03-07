F5日前在Agility年度大會宣布，推出新的F5Distributed Cloud Services為其應用安全與交付方案進行重大擴充，在統一SaaS平台上提供安全、多雲網路與邊緣運算方案。F5同時在該平台上推出第一個新的解決方案-F5Distributed Cloud WAAP（Web Application and API Protection），該服務將F5解決方案中的多款安全功能整合成一個統一的軟體即服務software-as-a-service（SaaS）產品中。

現今，幾乎所有企業發現自己身處於二大趨勢的中心：應用程式演進成為客戶數位生活的中心以及針對他們而來的擴張威脅。這也帶來極大的挑戰，因為許多公司現在必須管理包含傳統技術和現代化技術與基礎設施組合而成的複雜應用整合。F5即將發表的2022應用策略現狀報告中，88％企業表示他們運營的應用架構包括傳統與現代二種技術，而70％採用了多重雲端。由於他們被迫在不同的環境部署不一致的安全管控，因此擴大了威脅面。

過去幾年F5積極轉型並擴充軟體與雲端服務業務，提供廣大方案協助客戶克服這些複雜性與風險。透過BIG-IP、NGINX和現在的F5Distributed Cloud Services，F5以一系列整合、機器學習方案，以保護跨越資料中心、雲端和邊緣設施的傳統與現代化應用程式和API。全球最大規模企業組織，包括銀行、零售、服務供應商和政府機構，仰賴F5以維護應用程式可用性、保護數位供應鏈API、舒緩惡意軟體與殭屍網路威脅、以及對抗詐欺活動。

F5總裁兼執行長Francois Locoh-Donou表示，應用程式及其提供的數位體驗已成為人們連結與成就的基礎，同時也是一個支援商務創新和市場開發的平台。F5的宗旨是要協助企業保護這些應用程式，以防範現今持續猛烈的網路攻擊。F5Distributed Cloud Services的推出具有重大意義，因為它為客戶提供一個更簡單的方法來管理現代化應用安全所面臨的複雜挑戰。