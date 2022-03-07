VMware攜手戴爾科技集團協助全球領先的再保險企業慕尼黑再保險公司構建一致的全球IT運營策略，滿足該公司資料密集型工作負載所需的高安全性，並協助其改善效能和靈活性。

VMware和戴爾科技集團幫助慕尼黑再保險公司簡化合規並降低IT成本。Microsoft Azure中的Azure VMware Solution，以及基於戴爾科技集團和VMware的現代化私有雲，將共同幫助慕尼黑再保險公司構建一個一致的多雲架構，能夠在需要的地點處理和交付資料與工作負載，並在多個環境中共用。該多雲架構透過將全球資料整合到三個樞紐中，以支援慕尼黑再保險公司跨多環境提供一致的用戶體驗。

Azure VMware Solution可加快應用和雲端現代化升級專案的速度。與傳統方式相比，這種方式的風險更小且更加經濟高效，同時使得用戶能夠擴展或遷移位於Microsoft Azure上創建的現有VMware工作負載。慕尼黑再保險公司的私有雲將基於Dell VxRail超融合基礎架構系統和VMware Cloud Foundation。

慕尼黑再保險公司還將使用VMware vRealize Cloud Management和VMware NSX來統一管理各個雲環境，並支援任意地點工作負載所採取的安全性原則。