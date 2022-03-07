邊境管制今（7）日起鬆綁，政府正式開放外籍商務人士來台，為迎接經濟防疫新商機，寒舍餐旅集團今（7）日宣布，自創精品酒店新品牌「寒居酒店」，自3月19日起試營運，於第二季正式開幕。即日起開放預約訂房，試營運期間推出「寒居精選」純住房專案，每晚3,288元起，一泊一食專案，住宿含翌日早餐兩客，每晚3,888元起。4月1日起配合「BeGood餐廳」試營運，再推出「寒居星饗」一泊二食，每晚8,888元起，可享有由米其林一星主廚林明健獨家設計的雙人套餐及翌日早餐兩客。

鑒於國內外疫情趨於穩定，政府並於3月7日起放寬非本國籍商務人士來台規定，下一步期望漸進式開放跨境旅遊，2022年若國境可順利開放，寒居酒店目標50％的客源為國內外商務客，年均住房率目標為50％，年平均房價目標4,200元。

這是寒舍餐旅繼台北喜來登、台北寒舍艾美與礁溪寒沐之後，第四家飯店，包括寒舍艾麗在內，則是泛寒舍集團旗下第五家飯店。

寒居酒店矗立於有「台北華爾街」之稱的台北金融商圈，緊鄰雙線交匯的松江南京捷運站出口，攜手大陸建設垂直共構精品飯店寓邸，建築外觀則引進愛馬仕（HERMÈS）御用團隊「法國RDAI事務所」，打造RDAI於全球唯一設計的精品飯店住宅。樓高共24層，1樓至10樓為飯店區域，則委託由專門設計高端酒店的奧必概念合作，包含2樓BeGood餐廳、10樓健身房、游泳池、蒸氣室及烤箱，3至10樓為客房樓層，111間客房，共規劃有六種房型，含兩間套房及四款基本房型，定價12,000元至38,000元。標榜以「心」的體驗出發，打造城市中的桃花源。

寒居酒店客房內皆配置有大面落地窗、席夢思頂級舒眠床、人體工學乳膠記憶枕、寬敞浴室內享有浸泡浴缸和獨立淋浴間，以及客房樓層皆設有氣泡水機供房客取用。兼具商務暫歇、旅遊休憩及美食嘗鮮體驗，提供多元精緻的服務，讓每一位到訪的賓客彷彿進入都會桃花源，可暫緩步調、喚醒能量，開啟嶄新旅程。

「BeGood」餐廳位於寒居酒店二樓，寒舍餐旅請到台北米其林一星主廚林明健合作規劃，結合餐廳、咖啡館與烘焙坊，希望傳遞「好食、好感、好心情」的品牌理念，提供創意料理、麵包點心、輕食三明治、冷壓果汁與健康果昔。自4月1日起加入試營運，限定提供房客搶先專屬的用餐體驗，尊榮打造「寒居星饗」一泊二食米其林住房專案，不分平假日每晚8,888元起，專案獨享米其林一星主廚林明健設計的雙人套餐，房客可自由選擇於午餐或晚餐時間享用。