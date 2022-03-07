《商情》美元走強 紐約棉花跌逾2% 10:082022/03/07 時報資訊 時報外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強打壓，上周五紐約棉花期貨跌逾2%，因美元走強、股市疲軟，以及俄烏危機加劇，促使投資人避險情緒下降，而美元走強使海外買家的棉花價格更高，令棉市承壓下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨跌2.7%，收盤每磅123.55美分，5月棉花期貨跌2.8%，收盤每磅116.42美分。 中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸21730元人民幣，與前一日增加30元人民幣；庫存方面，截至3月3日，ICE登記庫存617包。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網) 《台北股市》焦點股-陽明 《商情》出口強勁 紐約期棉反彈逾1％ #走強 #棉花期貨 #3月 #紐約 #跌逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股恒指暴跌逾千點 科技族群重挫 10:272022/03/07 財經 《光電股》2月營收探低 大立光：3月會比2月好 10:382022/03/05 財經 《美股》消息面：鮑爾重申3月升息、鈀金創7個月新高 10:172022/03/04 財經 《匯市》避險資金湧入美元 台幣早盤貶逾1角 10:182022/03/07 財經 2022台北杜鵑花季 3月幸福綻放 04:102022/03/06 地方新聞 王力宏、李靚蕾紐約開庭 首度面對面對峙進度曝光 12:382022/03/05 娛樂 港股空頭籠罩 阿里騰訊探底 04:102022/03/05 全球財經 坐擁3顆衛星 慫女星今日最近地球 04:102022/03/06 生活新聞 合庫祭優利 瞄準美元存款 04:102022/03/07 投資理財 未登工廠大限3月19日 環團連署依法拆除 04:102022/03/06 地方新聞 奔騰思潮》3月3日全島大停電是人禍（李敏） 15:142022/03/05 海納百川 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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