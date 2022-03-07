美元走強打壓，上周五紐約棉花期貨跌逾2%，因美元走強、股市疲軟，以及俄烏危機加劇，促使投資人避險情緒下降，而美元走強使海外買家的棉花價格更高，令棉市承壓下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨跌2.7%，收盤每磅123.55美分，5月棉花期貨跌2.8%，收盤每磅116.42美分。

中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸21730元人民幣，與前一日增加30元人民幣；庫存方面，截至3月3日，ICE登記庫存617包。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)