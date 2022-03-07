地緣政治不安以及國際油價再度飆高加劇通膨風險，全球股市應聲重挫，台股今早盤崩跌逾500點失守半年線。在台股掛牌的ETF，今早債券型ETF成為資金避風港，近40檔的債券型ETF全都看到紅盤。漲幅逾1個百點以上有：元大10年IG醫療債(00787B)、元大10年IG電能債(00788B)、中信美國公債20年(00795B)、凱基美債25+(00779B)、群益15年IG科技債(00723B)、富邦美債7-10(00695B)、國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、富邦美債20年(00696B)、FH20年美債(00768B)等。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰事增添了經濟成長下調與通膨加劇的風險，觀察美國高收益債表現受戰事影響不大，自2/21俄羅斯總統普丁承認烏克蘭分離主義於東部自行宣布獨立的頓內次克共和國和盧甘斯克共和國，並將命令俄羅斯軍隊出兵維和以來，美國高收益債指數仍有正報酬表現，而面對升息與利率上揚的前景，高收益債受惠較低存續期與較高收益率的優勢亦展現較抗跌的績效，此外，高收益債發行人基本面強勁且信評體質已較過去大幅提升，可望在經濟前景可能略為下調的情境下仍能有穩健表現，今年來的市場紛擾使高收債利差擴大近百點、殖利率升至近5.9%，投資吸引力浮現，後續若俄烏情勢不再大幅升溫及聯準會採取較審慎的升息步調，高收益債後市表現可期。

以富時全球債券指數指數來看，上周上漲0.95%，俄烏持續交戰並已結束第二輪談判，地緣政治風險激起的避險需求支撐公債買盤。聯準會主席鮑爾表示支持三月啟動升息並先升息一碼，也提到俄烏情勢及制裁對美國經濟近期影響有高度不確定，美國公債上揚0.68%，十年期公債殖利率下滑12.12點至1.8405%。歐洲公債則大漲1.44%，俄烏交戰引發避險需求，儘管歐元區二月通膨率初估達5.8%高於預期，但多位決策官員認為不確定因素驟增下需要更加謹慎。