烏俄戰事衝擊升溫，加上歐洲最大核電廠札波羅熱(Zaporizhzhia)也遭到攻擊，歐洲安全亮警報，且因歐美加大力度抵制俄羅斯出口，市場也憂心會衝擊全球原油市場，使得油價持續飆漲，最新布蘭特原油一度逼近140美元，今台塑四寶在台股大跌逾500點之際，與石油相關的台塑化(6505)逆勢上揚，開高震盪、一度上大漲近3%。

烏俄戰事未見休止，全球憂心原油供給，北海布蘭特原油5月交割價在電子交易開盤後不久漲至每桶139.13美元，創下2008年以來最高價，布蘭特原油曾在2008年寫下每桶147.50美元的天價。

台塑四寶中與原油關聯最為直接的就是台塑化，今也成為四寶中唯一逆勢抗跌的個股，台塑化主要原油進口來自杜拜，自杜拜運至麥寮約4個月週期，換言之，短線原油價的飆漲，將為台塑化帶來明顯利差。

國際油價暴漲，美國最大頁岩油運營商先鋒自然資源執行長Scott Sheffield就認為，因美國今年仍無法取代俄羅斯原油供應，故歐美國家若宣布禁止進口俄羅斯的石油以及天然氣下，石油有可能飆漲到每桶200美元。