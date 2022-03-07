烏克蘭危機升高重創金融市場信心，台灣股匯市也同步下跌，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.16元開盤，貶4.5分；10時來到28.245元，貶1.3角。

截至10時整，新台幣兌美元最高28.15元、最低28.245元。1110307

《匯市》避險資金湧入美元 台幣早盤貶逾1角
台積電早盤股價跌至577元 市值失守15兆元
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