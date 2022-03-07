股匯齊跌 新台幣早盤重貶逾1角 10:122022/03/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭危機升高重創金融市場信心，台灣股匯市也同步下跌，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.16元開盤，貶4.5分；10時來到28.245元，貶1.3角。 截至10時整，新台幣兌美元最高28.15元、最低28.245元。1110307 《匯市》避險資金湧入美元 台幣早盤貶逾1角 台積電早盤股價跌至577元 市值失守15兆元 #28 #10 #24 #5元 #股匯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股神掃貨西方石油9,000萬股 04:102022/03/07 全球財經 聯發科早盤跌破1000元大關 台股剩9千金 10:132022/03/07 財經 布倫特原油進逼逾10年高點 差點漲破140美元 09:332022/03/07 國際 俄烏衝突未解 汽、柴油各調漲0.6元 04:102022/03/07 產業．科技 《國際金融》油價瘋漲10% 美股期貨重挫 09:182022/03/07 財經 擁高獲利成長、高殖利率 13檔雙高股護體 法人沒落跑 04:102022/03/07 財經要聞 特別股韌性高 宜逢回布局 04:102022/03/07 投資理財 能源題材熱 康舒、世紀鋼吸睛 04:102022/03/07 證券．權證 新台幣開盤貶4.5分 為28.16元 09:592022/03/07 財經 行庫台股水位 今年增一成 04:102022/03/07 金融．稅務 啟發投顧看台股 本周看好五大類股 09:132022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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