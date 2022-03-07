美國女籃球星葛萊娜（Brittney Griner）被拘留在俄羅斯，何時被捕和確切拘留地點都不明，這讓葛萊娜的妻子心急如焚。葛萊娜是女同性戀，2018年與她的第二任妻子雪瑞爾（Cherelle Watson）訂婚。雪瑞爾在IG寫道：「感謝每個與我聯絡，祝福我妻子平安返國的人們，衷心感謝你們的支持與祈禱。」

葛萊娜今年2月從美國紐約前往俄羅斯，因為攜帶大麻油與電子菸吸食器具，遭到謝列梅捷沃國際機場被海關人員逮捕。俄羅斯海關等到3月才發布聲明並公開監視器影像，但葛萊娜不知被關在何處，正逢美俄關係極度緊繃，令人擔心她的安危。

然而美國網友並不是這樣想，也沒有人發起「葛萊娜在哪裡？」之類的口號。事實上新聞傳出之際，許多人批評葛萊娜行為不檢，「把毒品帶到其他國家，就是不尊重其他國家的法律，你以為這裡是美國嗎。」

葛萊娜是WNBA最有名的球星之一，她對前任妻子強生（Glory Johnson）有家暴前科，還在強生產下雙胞胎女兒之後（試管嬰兒）訴請離婚，葛萊娜被判決必須支付孩子的贍養費。葛萊娜曾公開抵制國旗與國歌，也引起許多美國保守派的不滿，這次又是她理虧藏毒被逮，在網路被大肆嘲笑一番。

心痛的妻子雪瑞爾寫道：「我全心全意愛著我的妻子葛萊娜，這段訊息是在我人生中最脆弱的階段發出。」她表示正努力尋求讓葛萊娜平安返國，並請求大家在這段期間尊重她們的隱私。WNBA現場近日也有觀眾舉著「釋放葛萊娜」的標語。

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