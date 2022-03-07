張姓遊民不滿一直被酒友質疑和其女友有染，去年12月在萬華火車站，持剪刀朝酒友頭部猛刺2下，酒友當場頭破血流，幸經送醫並無大礙，張男被逮後，檢察官聲押獲准，台北地檢署7日依殺人未遂罪起訴張男。

警方調查，張姓男子和被害酒友都是萬華地區街友，張男白天會到新北市上班，但晚上就回萬華車站，和被害人相聚喝酒，不過最近被害酒友多次懷疑自己的女友和張男有染。張男因多次向被害人解釋未果，心生不滿，即隨身攜帶剪刀，準備給對方教訓。

警方調查，去年12月4日晚間10時15分，張男和被害酒友在萬華車站西站大廳外喝酒，酒友又提及張男與他女友有染，張男一氣之下，拿出剪刀猛力攻擊酒友頭部，在酒友頭臉部刺出2個傷口，，經送醫急救縫了3針。

鐵路警察獲報，逮捕張男，依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署。據了解，張男坦承犯案，檢察官訊後，以張男涉犯殺人重罪，以居無定所有逃亡之虞等理由，聲請羈押。

法官認定，張男藏剪預謀犯案，雖然固定睡在車站，沒有逃亡之虞，但若未收押，恐在外再對酒友不利，裁定收押不禁見。北檢偵辦後，今依法起訴張男，張男目前仍在押，預計最快明天送審。

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