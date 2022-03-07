俄烏衝突爆發之際，號稱「史上最硬教召」也恰巧登場，不過前民進黨立委郭正亮認為「沒有徵兵制，後備軍人就是假的」、是捨本逐末，完全沒有用處。郭的一席話引起許多網友熱議，不少人說「當過兵的講話果然實在」；有網友還說，「每天訓練十小時，這你敢信」

郭正亮6日在《新聞大白話》表示，「沒有徵兵制，後備軍人就是假的！」他以自身經驗為例，說自己當兵時6周先在成功嶺、6周去陸戰隊，等於連續3個月都在受訓，後來去海軍陸戰隊。他認為現在只需要當4個月的兵，其實什麼都沒學會，就算祭出史上最硬教召也於事無補，「14天又如何？還是什麼都不會，這才是核心問題。」

一席話引起PTT網友討論，許多人表示「這個言論太粗暴」、「每天訓練十小時，這你敢信」、「當過兵的果然講話實在」、「恢復徵兵兩年？你是要黨選不上膩？」「台灣政策真的很搞笑」。

除此之外，也有網友指出當兵時大多數時間根本沒有在接受訓練，認為國軍的訓練內容也應該要重新安排，怒批「四個月如果高強度訓練其實ok，因為一年兵時期很多時候都在打雜行政」、「整個軍隊整天做一堆沒意義的雜務」、「說說看兩年兵雜務時間占多少、軍事占多少」。