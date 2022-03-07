大陸全國政協委員、證監會原主席肖鋼表示，在全面推進註冊制改革的過程中，需要進一步研究優化審核註冊機制，不斷提升審核註冊的品質和效率。同時，要加快投資端改革，引導更多長期資金入市，進一步發揮期貨市場的作用，防範大宗商品價格大幅波動。

「全面推行註冊制改革是今年資本市場的重頭戲」，肖鋼接受大陸《證券時報》專訪時指出，註冊制改革的實質是處理好政府與市場的關係，把選擇權交給市場，減少不必要的行政管制，加強市場約束和法治約束，從而激發市場活力，提升市場功能。實現註冊制改革的路徑就是要構建以資訊披露為核心的發行上市制度體系，讓市場參與各方歸位盡責。註冊制改革試點先後在科創板、創業板和北交所進行，取得了顯著成效，各方面廣泛認同，改革獲得感較強，為全面實施註冊制積累了經驗，創造了條件。

但肖鋼也直言，全面實施註冊制的重點和難點在於主機板改革。滬深主機板不同於科創板與創業板，涉及眾多的存量上市公司和投資者，這些上市公司的規模相對要大一些，在主機板實施註冊制，要堅持穩字當頭，既要體現註冊制的要求，又要符合主機板的特點。

肖鋼建議，在全面推進註冊制改革的過程中，需要進一步研究優化審核註冊機制，目前交易所負責股票發行上市審核，證監會負責股票發行註冊，各有側重，相互銜接，過程透明，預期穩定。在全面推行註冊制改革中，需要進一步優化機制，交易所重在強化審核職責，證監會則要加快職能轉型，重在統籌協調與監督管理，不斷提升審核註冊的品質和效率。

至於，要實現多層次資本市場高品質發展，肖鋼認為要從三方面入手。一是進一步增強資本市場服務實體經濟的能力，科學合理保持IPO、再融資常態化，積極發揮並購重組主管道作用，規範發展私募股權和創投基金，引導資金加大對科創、先進製造業、中小企業等重點領域的支援力度。

其次，肖鋼說，要以註冊制改革為主線推進市場改革開放，堅持用改革的辦法激發市場活力，穩定市場預期，提振市場信心。加快投資端改革，引導更多長期資金入市。再來是，護資本市場平穩運行，健全風險監測、預警、處置機制，完善風險應對的工具箱。

此外，肖鋼也說，為防範大宗商品價格大幅波動，需要進一步發揮期貨市場的作用。一方面，通過期貨交易所提高手續費標準，收緊交易限額，降低持倉限額等措施，堅決抑制過度投機。另一方面，要緊貼產業需求，研究推出更多期貨、期權產品，為企業運用期貨套期保值工具應對大宗商品價格波動風險提供服務，為大宗商品保供穩價作出積極貢獻。