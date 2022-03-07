台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午傳出嚴重火警，釀成6死6傷的慘劇。一度傳出違建8樓加蓋又發現一具嬌小的女屍；警方今天澄清說，昨天在8樓有找到一具疑似動物的遺體，但經確認是動物後並沒有積極處理，但在8樓確實有找到一具遭火噬比較嚴重的罹難者，兩者並不是相同一件事，目前確認死亡者為6人，並未增加。

興中街集合式住宅昨天發生火警，導致多名住戶受困，警消接獲報案，派出超過30輛消防車輛，以及數十位消防員前往現場搶救。因火勢猛烈許多住戶爬到高樓層、頂樓，甚至是鐵窗外求生，消防人員不斷灑水降溫極力搶救，仍造成6死6傷的慘劇。台中市長盧秀燕得知消息，漏夜趕往現場了解關心情況。

警消撲滅火勢後逐層展開搜救，現場不斷傳來噩耗，事後經清查，昨天在8樓有找到一具疑似動物的遺體，但經確認是動物後，警消並沒有積極處理。警方指出，在8樓確實有找到一具遭火噬比較嚴重的罹難者，已列入昨日清點的6死6傷中，並未增加第7位不幸罹難者。