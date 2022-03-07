【愛傳媒特約記者吳思賢報導】2022年台北市長選舉話題迭起，中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問有限公司執行2022台北市選舉調查，陳時中支持度33.6%，領先蔣萬安的30.2%，但在誤差範圍之內，無黨籍黃珊珊支持度23.3%；如果黃珊珊由民眾黨提名，陳時中支持度32.9%，蔣萬安的30.1%，黃珊珊支持度21.4%，還是三強鼎立。

感情溫度三分類的反感度，陳時中最高，達到21.4%，蔣萬安為14.3%，黃珊珊12.1%。

至於台北市民的政黨支持度，民進黨29.3%第一，國民黨22.2%，民眾黨13.6%。感情溫度三分類的反感度，國民黨最高，達36.3%，民進黨29.4%，民眾黨26.1%。

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授兼新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲認為，這次調查結果與同類民調相去不遠，基本上，台北市民對衛福部長陳時中可說是「愛恨交加」。他的平均溫度只有57.32度，是三人中最低；但在好感排行榜上，陳時中又獲50.5%市民青睞而居第一。至於蔣萬安的感情溫度在藍營長期優勢的大安、文山區為何沒有比較高，須進一步探討。

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳指出，「三個警訊」讓蔣萬安「脆弱優勢」已被反超。雖然選民對蔣的感情溫度仍高於黃珊珊及陳時中，但二十歲以上選民五成一對陳時中有好感、五成對對黃珊珊有好感，只有四成六對蔣有好感，這是一個警訊。第二個警訊是不論黃珊珊以無黨籍參選或民眾黨提名，均能獲得兩成以上的支持，從調查中來看，蔣都輸陳三到四個百分點，黃明顯搶到蔣的票，蔣在三強鼎立結構下，原本在其他調查中的「脆弱優勢」已被反超。第三個警訊則是從政黨傾向來看，二十歲以上民眾對國民黨好感度最低，反感度最高，還輸給民眾黨，變成小三，這樣的結果也可能讓蔣萬安在開拓選票過程中有其限制。鈕則勳也建議國民黨採取「北桃連動」的戰略，亦即桃園市長提名應和蔣萬安能夠多方面互補，國民黨最強的新北市長侯友宜順勢加入機會才高，如此藍軍北台局勢才能穩定。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，國民黨在台北市優勢漸漸消失，尤其國民黨反感度破三成，可能拖累選情；民調就像健診，政治人物應該聞過而喜，參考民調反省改善，才能夠貼近民意、持續進步。

針對台北市長柯文哲的滿意度，超過65%的台北市民認為市政表現在及格以上，20%左右認為柯表現80分以上，平均支持度在藍綠夾擊下仍有59.2%。

在台北市議員候選人支持度的部分，民進黨為26.1%，國民黨為24.4%，民眾黨為10.0%。

這次調查日期是2022年2月18日-2月19日，訪問地區為台北市，對象是設籍台北市的20歲以上成年人。抽樣方法以台北市住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1085人，在95%信心水準下，抽樣誤差約 ± 2.98個百分點。依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。