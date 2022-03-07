民進黨新北市黨部主委、新北市議員何博文今日召開記者會，宣布放棄連任新北市議員，對於年底是否參選新北市長，何博文表示，黨如果有適當人選，一定盡黨部主委的力量全力輔選；若黨需要他來出征，徵召他自己，也隨時做好準備，義無反顧。

被問到不選新北市議員將進軍國會或是拚市長？何博文指出，「有夢最美，築夢踏實，進軍國會當然是我選項之一」，而他自己本身是新北市黨部主委，新北絕對不可以放空城，黨內人才濟濟，現在運作由蔡英文主席主導，黨如果有適當人選，一定盡黨部主委的力量全力輔選，毫無懸念；「如果黨需要我來出征，徵召我，我也隨時做好準備，義無反顧。」

對於自己是新北市長最適當人選嗎？何博文回應，他再次強調，他身為新北市黨部主委，新北不可能放空城，如果黨有適當人選，一定全力以赴，而他也相信，黨所提出的人選，一定就是最適當人選。

何博文說，「如果當然是我，我一定全力以赴，如果不是我，我也一定全力輔選」，最重要是能夠讓台灣土地人民、新北市民感受到踏實穩健，讓過去執政綠色榮光再現。

外傳府院高層有意讓板橋東區的英系立委羅致政入閣或入府，對於是否瞄準該選區？何博文表示，新北、台北、整個台灣何其之大，絕對不是針對哪一席，前進國會當然是可能選項之一，「我會敞開心胸接受任何可能的挑戰」，最重要是發揮這麼多年的力量、歷練，為土地、人民發揮更大的長才。

至於是否會回到淡水區挑戰，何博文強調，他現在真的沒有要去選哪個特定區域的立委，或做出什麼決定，最重要是歷練到成熟的時候，民進黨的DNA是栽培有能力的年輕人接棒，在這個時刻，有任何可能就敞開心胸去爭取未來，議員席次留給有能力的年輕世代經營，「針對未來充滿各種可能性，我的心胸是敞開的」。

針對是否爭取不分區立委，和博文表示，任何可能性都有，他從政過程大家可以檢視，當時為黨參選艱困選區，為了黨的團結再轉戰板橋議員，能夠延續民進黨價值、認同本土，造福台灣社會土地，發揮所長才是最重要；現階段不會說他非要在哪個區域選立委，或是非要選立委不可，他接受各種可能挑戰。