大陸國家衛健委今天（7日）通報，昨天（3月6日0—24時）新增新冠確診病例327例。其中，本土病例214例，包括：廣東69例最多，其中東莞市50例、深圳市19例；吉林54例，其中吉林市42例、長春市7例、延邊朝鮮族自治州5例；山東46例，均在青島市；甘肅12例，均在蘭州新區。

其餘省市均為個位數：河北9例，均在邢台市；內蒙古7例，其中呼和浩特市3例、鄂爾多斯市2例、包頭市1例、呼倫貝爾市1例；江蘇5例，均在連雲港市；雲南4例，均在德宏傣族景頗族自治州；上海3例，其中徐匯區2例、浦東新區1例；湖北2例，均在武漢市；山西1例，在太原市；浙江1例，在嘉興市；廣西1例，在防城港市。

★113例境外輸入 2人來自台灣

此外，大陸國家衛健委通報，昨天境外輸入病例113例，包括：廣東51例，上海32例，四川11例，北京6例，河南5例，廣西4例，天津1例，吉林1例，山東1例，重慶1例。在上海的32例中，有2人來自台灣，細節如下：

3月6日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告32例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中：

病例27為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於2022年2月19日抵達上海浦東國際機場。病例28為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於2022年2月20日抵達上海浦東國際機場。這2人在入關後即被集中隔離觀察，解除隔離前出現症狀，即送指定醫療機構隔離排查。經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

★廣東增173例本土確診＋無症狀感染者 51例輸入均來自香港

據廣東省衛健委今天通報，過去24小時全省新增173例新冠肺炎確診個案，當中有69例本土確診病例，深圳占19例、東莞占50例。新增本土無症狀感染者104例，當中惠州1例，東莞103例。

另外，廣東省新增境外輸入確診個案51例，其中4例為無徵狀感染者轉確診，深圳34例、珠海13例、東莞1例、中山2例、汕尾1例，均來自香港。

通報稱，大陸昨天（6日）報告新增無症狀感染者442例，其中境外輸入130例，本土312例。