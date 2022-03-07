高雄市38歲姚姓女子日前到楠梓區一家銀行準備匯款2970元美金，約新台幣8萬3472元給不明人士，銀行行員懷疑姚女受到詐騙，通知警方到場協助，阻止姚女匯錢。

楠梓警方調查，姚女數月前接到陌生訊息，對方聲稱是她的高中時期學長，兩人展開交談，學長還不時對姚女噓寒問暖，令姚女對學長的好感更佳。之後學長見時機成熟，說有一個投資虛擬貨幣乙太幣的機會，獲利很好，勾起姚女的投資慾望。

姚女不疑有他，於3月4日到銀行準備匯錢，行員驚覺有異，報警處理。楠梓警分局右昌所警員到場，了解後發現姚女的學長指示她將錢匯到不同的銀行帳戶，因為人頭帳戶被凍結，姚女照辦。警方經過詳細解說，姚女這才知道上當，並感謝警方適時伸出援手，保住她的血汗錢。

警方呼籲，類似的手法層出不窮，請民眾在網路上與他人交往時需提高警覺，如果對方要求借錢或加入Line群組投資時務必提高警覺，有疑問時請撥打110或165反詐騙專線，確保民眾自身財產安全。