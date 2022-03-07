隨著民眾消費型態的轉變，越來越多人選擇網上購物，也因此掀起「明星帶貨」風潮。而大陸22歲饒舌偶像歌手小鬼（王琳凱），6日參加廠商的直播帶貨節目時，突然感到一陣不對勁，不停摸著自己的鼻子，沒想到突然鼻血直流，嚇壞他自己與觀看直播的粉絲。

小鬼擁有帥氣外表與精湛的舞台實力，於2018年參加選秀節目《偶像練習生》後便一炮而紅，雖在當時只獲得第8名，仍憑著高人氣加入限定男團「NINE PERCENT」順利出道，團體解散後他則是以SOLO歌手的身分持續活躍於舞台，獲得大批粉絲的喜愛，人氣不斷上升，也使他廣告、代言不間斷。

小鬼6日晚間收到廠商邀請，現身直播平台為其產品站台、帶貨，但就在直播主持人講解產品時，小鬼突然感到鼻子有異狀，不停伸手撫摸，沒多久後鮮血狂流，一路留到下巴，讓他自己看到手中的鼻血後愣了5秒左右，開口表示「老師，我流鼻血了」，當下觀看直播的網友及主持人都被這突如其來的一幕給嚇壞，紛紛留言「沒事吧！」、「嚇死人了一開直播就見血」、「身體沒有問題嗎」、「別直播了，要不要去看醫生啊」。

大陸男星小鬼（王琳凱）在直播時突然流鼻血。（圖／微博）

但小鬼止住鼻血後竟幽默表示「太酷了！這是我第一次在直播裡流鼻血，但身體沒什麼大礙」不斷要粉絲們放心，他的經紀公司事後也再度發文表示「沒事沒事，大家不要擔心，上火太乾了」，才讓粉絲們鬆了口氣。