百萬YouTuber理科太太(陳映彤)去年爆出與台裔美籍藥劑師老公John婚變，同年12月兩人正式結束5年婚姻，離婚後她全力投入照顧兒子與工作中，生活非常忙碌，但她仍不時透過社群跟粉絲分享日常與心情，近日她在YT上傳新片，找來美女醫生許書華對談，罕見吐露離婚心聲與怨氣，也表示最不喜歡被問「小孩怎麼辦」，每每聽到都會生氣。

理科太太近日上傳新影片，罕見吐露離婚內情，她表示在與John離婚前，感情早有問題，他們已經接受了1年多的婚姻諮商，她逐漸認為「離婚是一種選擇，結婚也是一種選擇」，真的困難的，是離婚後心態的調適，其實被問到關於兩人分手的事情她還好，但被問「小孩怎麼辦」，理科太太坦言每次聽到都會生氣，忍不住回嗆：「不然要怎麼辦，自己開車去上學啊！」，對於社會上仍對女性抱持刻板印象感到不滿。

理科太太透露，她有加入一些媽媽群組，觀察發現很多家庭主婦壓力很大，連難得休息都要被道德檢討，還說有些媽媽一天到晚在社群記錄照顧小孩的日常，弄得比YouTuber還忙，但他們之所以這麼做，是怕婆婆跟家族親戚覺得自己很閒沒事做，對於這樣的情況，理科太太也直言，她自己是做事業又要顧小孩，兩件事一起做，「做到我整個人快要崩潰」，也因此沒空也沒心思管他人想法，「反正我需要交代的就只有我兒子」。

事實上，理科太太與John的離婚官司還沒終結，但她已積極邁出腳步迎向新生活，不久前曾po文透露砸了6位數去凍卵，她也解釋這時候去凍卵不是為了第二春，目前對感情抱持平常心，「很多粉絲應該知道我本來就有二寶的規劃，只是因為人生規劃改變停擺了一陣子」，她凍卵是為了避免未來遺憾，是給自己多準備一個選擇。