人口老化的危機來勢洶洶，國發會推估，2025年台灣將邁入超高齡社會，為避免年老陷入領不夠、留不足、分不均的「三不」危機，台新人壽董事長蔡康建議，除退休金外，也應提早強化額外準備，達到資產穩健增值的目標，利用投資型保單，期樂享晚年「亮利人生」。

蔡康表示，人口老化趨勢成型，面臨各大年金改革勢在必行，民眾所得替代率下降，日後將會繳得更多、領得更少，又逢利率走低、通膨升溫等經濟趨勢，未來實質現金購買力也勢必下降。可預見國人未來將面臨三大風險升溫。首先是領不夠，隨所得替代率下降，恐活得越久，領得越不夠；再來是留不足，生前領到的都未必能確保生活無後顧之憂，萬一走得突然，遺族財務可能更艱困；最後是分不均，即便生前留得多，但遺族對傳承分配若欠缺共識引發爭執，恐釀成難以挽回的憾恨。

蔡康指出，想讓自己生前活得有尊嚴，身後事也能圓滿，務必在既有退休金來源外，另外強化額外準備，方能安享樂退生活，合適的投資型保單商品是不可或缺。台新人壽新推出的類全委投資型保單「新享亮利」，投資帳戶採「人機協作」雙贏策略，運用AI智能發揮自動化股債動態配置機制，其專業團隊也會針對市況變化，納入長期成長的股票及低波動的債券標的，讓帳戶資產配置攻守兼備，穩健發展。

「新享亮利」具壽險、年金雙保險平台，前者可隨保戶年齡與需求來調整保額，且能在原先擬定的繳費週期外，額外彈性繳費；後者適合退休規畫，能讓保戶選擇一次領或分年提領年金。不論想鞏固家庭保障，增加退休額外準備，或在掌握傳承決定權前提下，安頓遺族生活，都是加分選項。

蔡康強調，台灣正面臨超高齡社會來襲，同時依舊受疫情影響，面臨國際政經情勢動盪加劇。想自己打造完整靈活的保障組合，同時達到投資與保險效果，不妨優先布局「新享亮利」，提早規劃亮利人生。