搶春日出遊商機，天成文旅華山町推出「指定日快閃1100住房專案」，3月10日前預訂入住指定日，雙人入住每人每晚只要550元起，專案不含早餐，如有早餐需求只需加價321元，即可依入住人數享用美味自助式早餐，等同雙人入住含早餐每人每晚只要711元，來場台北市的城市小旅行。

天成文旅-華山町坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，同時透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計旅館，是棟充滿歷史印記的建築物。

天成文旅-華山町為全台唯一榮獲Good Design Award的客製化設計旅館，並且於2019台北老屋新生大獎榮獲「網路人氣獎」票選第一名，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇。步行約4分鐘即可抵達台北捷運「忠孝新生站」，轉乘即可輕鬆抵達台北市區內知名觀光景點，旅館周邊藝文景點推薦：華山1914文化創意產業園區、建國啤酒廠、北門、西門町、西門紅樓、迪化街。